Ervaring met blessures en zelfvertrouwen helpen Griekspoor

Tallon Griekspoor boekte ondanks een verstoorde voorbereiding op de Australian Open een van de mooiste zeges uit zijn loopbaan. De nummer 2 van Nederland kampt met een teenblessure, maar de ervaringen met fysieke tegenspoed én het aanwezige zelfvertrouwen hielpen hem aan een overtuigende zege op de Italiaan Fabio Fognini (6-1 6-4 6-4).

“Het was een hele strakke, goede en zakelijke overwinning”, stelde Griekspoor (25). “Ik weet dat ik in dit soort situaties op mijn best ben. Ik heb best wel wat blessures gehad en weet dus hoe het is om wat minder te trainen voor wedstrijden.”

Anderhalve week geleden meldde Griekspoor zich met zijn voetkwetsuur af voor een duel met Rafael Nadal en sindsdien verscheen hij aanzienlijk minder op de trainingsbanen. “De afgelopen dagen heb ik anderhalf tot twee uur kunnen spelen, maar niet geheel pijnvrij. Sinds zondag gaat het gelukkig veel beter.”

“Ik heb vandaag met medicatie gespeeld, maar het ging eigenlijk heel goed. Of de hele aanloop me heeft geholpen? Het kan zeker hier en daar wel wat spanning wegnemen. Ik ben bijna niet in de problemen geweest, dus blijkbaar is het niet nodig om al die uren te maken”, aldus Griekspoor met een glimlach.

De afgelopen tien dagen, sinds de opgave tegen Nadal, stonden voor Griekspoor vooral in het teken van fysieke trainingen. “Ik ben daar echt wel ziek van geweest, dat een wedstrijd tegen Nadal in de Rod Laver Arena me werd ontnomen. Ik had veel frustratie over mijn voet.”

Toch pikte Griekspoor, de nummer 62 van de wereld, het weer op waar hij gebleven was. “Ik heb gewoon zoveel vertrouwen, ondanks dat de meeste zeges van paar maanden terug zijn. Tennissend gaat het alweer erg goed. Ik ben echt veel beter en constanter gaan serveren, kan met mijn forehand veel aanrichten bij de tegenstander en eindig graag aan het net”, aldus Griekspoor, die woensdag tegen Pablo Carreño Busta zijn dertigste zege op rij kan boeken.

“Het wordt er niet makkelijker op, want hij is een heel pittige tegenstander. Ik speel graag tegen dit soort jongens en als ik een goede dag heb, dan kan ik de aanval openen.”

Ondanks zijn blessure is Griekspoor voorlopig nog wel van plan zijn opwachting te maken in het dubbelspel. Hij vormt een koppel met de Italiaan Andrea Vavassori.