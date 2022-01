Favoriete Barty begint Australian Open met vlotte zege

Tennisster Ashleigh Barty is de Australian Open voortvarend begonnen. De Australische nummer 1 van de wereld rekende in de eerste ronde af met de Oekraïense Lesia Tsoerenko. Barty stond haar tegenstandster slechts één game toe. Na 54 minuten stond de pijnlijke eindstand op het bord: 6-0 6-1. Tsoerenko is de nummer 120 van de wereld.

De 25-jarige Barty, die ruim een week geleden al het toernooi van Adelaide won, treft in de tweede ronde de Italiaanse Lucia Bronzetti. Ze won het grandslamtoernooi in haar vaderland nog nooit.