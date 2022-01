KNVB wil met EK zaalvoetbal ‘slapende reus’ wakker maken

De KNVB wil met het naderende Europees kampioenschap zaalvoetbal (futsal) een slapende reus wakker maken. Dat zei toernooidirecteur Gijs de Jong enkele dagen voor het begin van het toernooi in Amsterdam en Groningen. “Maar hoe maken we die reus wakker?”, vroeg De Jong zich af in speelzaal Ziggo Dome. “Dit evenement moet daaraan bijdragen.”

Dat er vooralsnog geen publiek bij de wedstrijden mag zijn vanwege de coronamaatregelen noemt hij een forse tegenvaller. “Het maakt het lastiger. Maar we kijken nu vooral naar wat wel kan”, aldus De Jong. “We hopen dat mensen via de televisie enthousiast worden voor deze tak van onze sport. Dat men ziet dat het topsport is. Zo hopen we de jeugd te bereiken, proberen we mensen die nu met vrienden vrijblijvend in de zaal spelen bij de clubs te krijgen.”

Van alle topevenementen die de KNVB door de jaren heen naar Nederland haalde, noemt De Jong het Europees kampioenschap voor vrouwen misschien wel het succesvolst. “Dat had alles. Succes voor ons eigen team, volle stadions, een sport die zich daarna razendsnel ging en bleef ontwikkelen. Voor zaalvoetbal moeten er ook wegen te vinden zijn om dat voor elkaar te krijgen.”

Nederland kent nu 48.000 officiële zaalvoetballers. Zo’n 300.000 spelers beoefenen de sport vrijblijvend. De Jong: “Dat is op zich natuurlijk al geweldig. Maar het zou mooi zijn als van die groep spelers naar de officiële competitie zouden overstappen. Verder hopen we vooral ook de jeugd in met name de grote steden te bereiken. Dat is vooral bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond heel moeilijk, terwijl daar ongetwijfeld veel talent zit. Er zijn altijd mogelijkheden.”

Voor de wat verdere toekomst kijkt De Jong zelfs naar de Olympische Spelen. “Kijk wat daar voor ontwikkelingen gaande zijn. Breakdance, basketballen met drie tegen drie; dat soort sporten mogen meedoen en komen volop in de belangstelling. Ik denk dat zaalvoetbal in dat rijtje past. Veel acties, hoog tempo, het past bij de jeugd. We proberen in de zalen van dit toernooi een soort NBA-setting (Amerikaans basketbal) te creëren. We verwachten er veel van. En misschien in het tweede deel nog met publiek.”