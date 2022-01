Marathonsensatie Brinkman krijgt plek in eliteteam Jos Hermens

De ster van atlete Nienke Brinkman is snel rijzende. De 28-jarige hardloopster is opgenomen in het NN Running Team van de Nederlandse manager Jos Hermens, waar ook mondiale toppers als Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei en Abdi Nageeye deel van uitmaken.

De voormalig hockeyster uit Leiderdorp was tot vorige maand nog volslagen onbekend, maar verbaasde met een tijd van 2.26.34 in de marathon van Valencia. Ze kwam bij haar debuut tot de derde tijd ooit door een Nederlandse vrouw gelopen. Alleen Lornah Kiplagat (2.23.43) en Hilda Kibet (2.24.37) waren sneller. Met haar tijd plaatste Brinkman zich voor de WK atletiek deze zomer in Eugene en de EK in M√ľnchen.

Brinkman heeft het hardlopen twee jaar geleden serieus opgepakt in Zwitserland, waar ze woont voor promotieonderzoek. Ze greep de coronapandemie aan om steeds langere afstanden te lopen en won al verrassend een prestigieuze ’trailrun’ in Zermatt. Tot haar eigen verbazing meldde het NN Running Team zich bij haar.

“Dat was het meest verrassende telefoontje ooit. Ik was op de hoogte van het bestaan van het team en de prestaties van wereldtoppers als Eliud Kipchoge, Geoffrey Kamworor en Joshua Cheptegei, maar het leek allemaal zo ver buiten bereik.”

Kipchoge is het uithangbord van het elitekorps van Hermens. De Keniaan is tweevoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de marathon (2.01.39). In 2019 rende hij in Wenen als eerste mens de afstand van 42,195 kilometer onder de 2 uur (1.59.40).

Richard Douma mag zich vanaf maandag ook lid van het NN Running Team noemen. De meervoudig Nederlands kampioen op de 1500 meter wil zich verder specialiseren op de weg en toewerken naar een marathon. De 28-jarige Zaandammer is al Nederlands recordhouder op de 5 kilometer met 13.27 en met Nageeye mede-recordhouder op de 10 kilometer (28.08).