Nadal begint jacht op 21e grandslamtitel met overtuigende zege

Rafael Nadal is op de Australian Open de jacht op zijn 21e grandslamtitel begonnen met een overtuigende overwinning. De 35-jarige Spanjaard, dit jaar als zesde geplaatst, gunde in de openingsronde de Amerikaan Marcos Giron slechts zeven games: 6-1 6-4 6-2.

Nadal had een uur en 49 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 66 van de wereld. Hij gunde zijn tegenstander slechts twee breakpoints, won 84 procent van de punten op zijn eerste service en maakte het af met een sterke opslag.

Nadal kan in Melbourne geschiedenis schrijven door als eerste tennisser meer dan twintig grand slams te winnen. Hij staat op gelijke hoogte met Novak Djokovic en Roger Federer, die niet van de partij zijn in Melbourne. Djokovic’ visum werd vorige week na een lange soap ingetrokken, Federer is nog geblesseerd.

Slechts één keer eerder was Nadal de beste in Melbourne, in 2009. Dertien jaar geleden was hij in de finale in vijf sets te sterk voor Federer. Sindsdien stond hij nog wel vier keer in de eindstrijd.

Nadal treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Yannick Hanfmann en Thanasi Kokkinakis uit Australië. Kokkinakis won dit weekend een ATP-toernooi in Adelaide.