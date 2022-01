Ook shorttrackers De Vries en Hoogerwerf naar Winterspelen

Shorttrackers Rianne de Vries en Dylan Hoogerwerf mogen deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. De selectiecommissie shorttrack van schaatsbond KNSB heeft het tweetal toegevoegd aan de groep van acht die al zeker waren van olympische deelname. Sportkoepel NOC*NSF heeft hun uitzending naar Beijing officieel bevestigd.

De Vries staat ingedeeld voor de relay, Hoogerwerf komt in de Chinese hoofdstad uit op de 500 meter en de relay. De KNSB heeft verder besloten dat Georgie Dalrymple en Bram Steenaart als reserverijders naar Beijing meereizen. Daarmee wil de bond voorkomen dat bij blessures of coronabesmettingen vervangers uit Nederland moeten worden overgevlogen. De Chinese inreisregels maken dat vrijwel onmogelijk.

Bondscoach Jeroen Otter had bij de mannen de keuze tussen Hoogerwerf, Melle van ’t Wout en de ervaren Daan Breeuwsma, die al twee keer aan de Winterspelen deelnam. Bij de NK zag hij Hoogerwerf begin deze maand de 500 meter winnen. De 25-jarige shorttracker uit Wateringen voegt zich nu bij Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van ’t Wout.

Bij de vrouwen viel de keuze op De Vries, die vijfde werd bij de NK. Dalrymple eindigde daar als derde. De Vries, partner van Breeuwsma, had een schat aan ervaring op haar concurrente voor. Eerder waren Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof al zeker van deelname.

Bekend was al dat Schulting en Velzeboer het het drukst krijgen in Beijing. Zij staan voor alle vijf onderdelen ingeschreven: individueel op de 500, 1000 en 1500 meter, met het team op de aflossing (relay) en gemengde aflossing. Schulting is titelverdediger op de 1000 meter. Poutsma ontbreekt alleen op de 1500 meter, voor Van Kerkhof is er voorlopig slechts een rol op de aflossing.

Bij de mannen komen De Laat, Knegt en Van ’t Wout vier keer in actie, Roes op de 1500 meter en de aflossing. Knegt veroverde op de Spelen van Sotsji 2014 brons op de 1000 meter, vier jaar later volgde zilver op de 1500 meter. Op die afstand is zowel bij de mannen als de vrouwen ter plekke nog één startplek te vergeven.