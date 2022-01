Ook zonder publiek levert EK zaalvoetbal KNVB geen verlies op

Hoewel er vooralsnog geen publiek aanwezig mag zijn bij het Europees kampioenschap zaalvoetbal (futsal) in Amsterdam en Groningen, levert het evenement de KNVB in elk geval geen verlies op. Dat zegt Gijs de Jong, toernooidirecteur en topman van de Nederlandse voetbalbond. “Het risico ligt niet bij de KNVB.”

De begroting van het evenement met zestien deelnemende landen bedraagt 8 miljoen euro. “Zoals bij alle grote sportevenementen zorgt het ministerie van Sport voor een bijdrage”, aldus De Jong. Dat betreft 2 miljoen. De overige 6 miljoen euro komt voor rekening van de Europese voetbalbond UEFA.

Dat neemt niet weg dat De Jong aanvankelijk had gerekend op een positieve impuls van de kaartverkoop. “In een eerder stadium hebben we al 30.000 kaarten verkocht”, zegt hij. “Toen bleek dat door de maatregelen tegen corona de situatie veranderde, zijn we terughoudender geworden met de verkoop. Als we de campagne hadden doorgezet, waren er nu vermoedelijk 70.000 kaarten verkocht. Vlak voor het begin van de wedstrijden zou dat denk ik naar de 100.000 zijn gegaan.”

Het evenement begint woensdag, met onder meer Nederland – Oekraïne in de Ziggo Dome van Amsterdam. De andere speelstad is Groningen. De Jong hoopt dat in het verloop het het toernooi, dat duurt tot 6 februari, alsnog publiek mag worden toegelaten. “Dat zou nog het nodige kunnen goedmaken. Al zal wat de publieke belangstelling betreft veel afhankelijk zijn van of Nederland zich plaatst voor de knock-outfase.”

Nederland, op papier niet behorend tot de toplanden in het zaalvoetbal, is ingedeeld in een groep met Oekraïne, Servië en Portugal. Portugal is de regerend wereldkampioen, Oranje staat op de Europese ranking op de negentiende plaats.