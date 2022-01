Oranje mist twee spelers op EK zaalvoetbal, één vanwege corona

De Nederlandse zaalvoetballers, die woensdag met de wedstrijd tegen Oekraïne beginnen aan het Europees kampioenschap in eigen land, missen bij het openingsduel in elk geval twee spelers. Het gaat om Tevfik Ceyar en Mo Darri.

Ceyar is positief getest op corona en zit in isolatie. Indien hij op tijd hersteld is van zijn besmetting kan hij op een later moment in het toernooi alsnog aansluiten bij het team van bondscoach Max Tjaden. Darri heeft te veel last van een rugblessure en kan hierdoor het EK niet meer in actie komen.

Tjaden, die nu nog dertien spelers heeft voor het openingsduel, roept vooralsnog geen vervangers op.