Titelhoudster Osaka in twee sets langs Colombiaanse in Melbourne

Titelhoudster Naomi Osaka heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De tweevoudig kampioene in Melbourne was in haar eerste partij met 6-3 6-3 te sterk voor de Colombiaanse Camila Osorio.

Osaka nam in de Rod Laver Arena in rap tempo een voorsprong van 5-0 en leek af te stevenen op een zeer eenvoudige zege. Osorio kwam echter terug tot 5-3 en kreeg zelfs kansen om er ook 5-4 van te maken. Osaka werkte echter twee breakpoints weg en benutte haar eerste setpoint. In de tweede set brak de Japanse haar opponente twee keer en na 68 minuten maakte ze het af op de service van de nummer 50 van de wereld.

De 24-jarige Osaka mikt na een seizoen dat overschaduwd werd door haar mediaboycot op Roland Garros en mentale problemen weer terug te keren aan de absolute top. De Japanse is afgezakt naar plek 14 op de wereldranglijst.

Door haar lagere ranking kan Osaka in de vierde ronde al de als eerste geplaatste Ashleigh Barty treffen.