Van de Zandschulp en Rus op zelfde baan op dag 2 Australian Open

Tennissers Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus komen op de tweede dag van de Australian Open op dezelfde baan in actie. Van de Zandschulp begint in de nacht van maandag op dinsdag om 01.00 uur Nederlandse tijd op baan 17 aan zijn duel met de Duitser Jan-Lennard Struff, Rus treft in de derde partij de Sloveense Tamara Zidansek.

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp wordt het zijn eerste wedstrijd op een grand slam sinds zijn memorabele reeks op de US Open van vorig jaar. Hij reikte in New York tot de laatste acht. De nummer 57 van de wereld trof Struff nooit eerder.

Rus (31) hoopt zich net als in 2011 en 2020 te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. Ze treft in de Sloveense, in het verleden met regelmaat haar dubbelpartner, de nummer 29 van de plaatsingslijst.

Tussen de duels van Van de Zandschulp en Rus door wordt een vrouwenwedstrijd gespeeld.