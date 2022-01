Veldrijders Worst en Ronhaar niet naar wereldbeker Hoogerheide

Van de Nederlandse veldritselectie die volgende week afreist naar de Verenigde Staten voor de WK ontbreken Annemarie Worst en Pim Ronhaar in de laatste wedstrijd daaraan voorafgaand op Europese bodem. Dat is de afsluitende wereldbekercross in Hoogerheide. Worst, de afgelopen twee WK’s goed voor zilver, rijdt zaterdag nog wel een cross in het Belgische Hamme. Dat doet Pim Ronhaar, de titelverdediger bij de beloften, ook.

De andere WK-deelnemers laten zich in Hoogerheide wel zien, nadat de meesten de wereldbekercross van afgelopen zondag in het Franse Flamanville aan zich voorbij lieten gaan. Bij de mannen gaat het om Lars van der Haar en Corné van Kessel, de laatste was in de Normandische kustplaats wel aanwezig en werd zevende.

Bij de vrouwen zijn, op Worst na, alle toppers present met onder anderen wereldbekerwinnares Lucinda Brand en Denise Betsema. Ook Fem van Empel, die zondag haar tweede wereldbekerzege boekte, en Puck Pieterse nemen nog deel aan de cross in Hoogerheide, waarna ze twee dagen later in het vliegtuig stappen.

“Sportief staat er misschien minder op het spel dan andere jaren, maar het is altijd prettig om met een mooi resultaat en een goed gevoel af te reizen naar een WK. Dat geeft toch vertrouwen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt, die elf mannen en veertien vrouwen selecteerde voor de wedstrijd in Hoogerheide.