Zaalvoetballers en corona: hopen dat de dokter niet belt

Twee dagen voor het begin van het Europees kampioenschap (EK futsal) in eigen land moesten de zaalvoetballers van Oranje hun eerste geval van een coronabesmetting melden. Tevfik Ceyar testte positief en zit in isolatie. Bondscoach Max Tjaden gaf aan bij wijze van spreken tussen hoop en vrees te leven. “Als ik ’s ochtends onder de douche sta en de telefoon gaat dan schrik ik. Als het de dokter maar niet is.”

Maar heel erg schrikken doet hij allang niet meer. Sinds het voorbereidingsprogramma van Nederland zo’n twee jaar geleden vorm begon te krijgen deed corona zijn intrede in de wereld. Tjaden: “We hadden in 2020 al van alles gepland. Een trip naar Indonesië, een wedstrijd tegen Argentinië, ons programma zag er geweldig uit. Helaas ging alles volledig de mist in. Zelfs de nationale competitie heeft lange tijd stilgelegen.”

Hij had een langere periode willen “knallen”, in aanloop naar het toernooi, dat woensdag voor Oranje begint met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Ziggo Dome in Amsterdam. “Ik had een plannetje met wat ik allemaal wilde en dat is door de KNVB optimaal ingevuld. Helaas liep het anders. Maar met succes hebben we er alles aangedaan corona buiten de deur te houden. Gelukkig kon er vanaf september vorig jaar wel weer veel. Zo hebben we kunnen oefenen tegen toplanden als Portugal en Argentinië.”

Tjaden somt eerdere voorzorgsmaatregelen op: “We hebben op afstand getraind, niet samen onder de douche gestaan, we hebben ons in de sporthal omgekleed in plaats van in de kleedkamer. Mede daardoor hadden we amper ‘gevallen’. Nu is er één en hopen we dat het daarbij blijft. Andere landen hebben er helaas ook last van. Tafeltennissen doen de jongens niet meer, om niet allemaal hetzelfde batje aan te raken. Playstation is voorbij, de regels die we onszelf hebben opgelegd zijn strikt.”

Oranje begint het toernooi woensdag tegen Oekraïne en treft daarna met Portugal en Servië twee absolute toplanden. Hoewel Tjaden al lange tijd de mogelijkheid heeft met zijn internationals drie keer per week te trainen kent Nederland in het futsal geen fullprofs. De tegenstanders wel. De bondscoach verschuilt zich er niet achter. “We willen goed presteren en ons doel is de volgende ronde te halen. We hadden graag de steun van het eigen publiek op de tribune gehad. Maar we gaan er voor. “

De bondscoach stelde een grotendeels ervaren selectie samen. “Dit toernooi is volgens mij niet bedoeld om nieuwe jongens er even aan te laten ruiken. We willen wat laten zien. Ik heb de keuze gemaakt voor routine. Als we in elk geval winnen van Oekraïne en Servië zegt iedereen: goed gedaan Max. Zo gaat dat. Eigenlijk was het voor mij niet moeilijk. Ik hoefde helemaal geen keus te maken. Deze jongens hebben zichzelf geselecteerd.”