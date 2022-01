Zverev wint Duits onderonsje in Rod Laver Arena

Tennisser Alexander Zverev heeft het Duitse onderonsje met Daniel Altmaier in de eerste ronde van de Australian Open gewonnen. De nummer 3 van de wereld versloeg zijn 23-jarige landgenoot, die de 87e plek inneemt op de mondiale ranking, in de Rod Laver Arena in drie sets: 7-6 (3) 6-1 7-6 (1).

Zverev werd alleen in de derde set gebroken, bij een stand van 2-2. De olympisch kampioen van Tokio en winnaar van de ATP Finals van afgelopen jaar brak echter al snel weer terug en maakte het karwei in de tiebreak af, nadat hij daarvoor op de service van Altmaier vier matchpoints had laten liggen.

Bij afwezigheid van titelhouder Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, is Zverev na Daniil Medvedev de hoogst geplaatste speler op de Australian Open. De 24-jarige Duitser jaagt nog altijd op zijn eerste grandslamtitel. Vorig jaar moest hij het in de kwartfinales van de Australian Open afleggen tegen Djokovic.

In de tweede ronde neemt Zverev het op tegen John Millman. De 32-jarige Australiër versloeg Feliciano López uit Spanje in vier sets: 6-1 6-3 4-6 7-5. De 40-jarige López deed voor het twintigste jaar op rij mee aan de Australian Open.