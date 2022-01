Formule 1-team Mercedes presenteert nieuwe auto op 18 februari

Het Formule 1-team van Mercedes presenteert op 18 februari zijn auto voor het nieuwe seizoen. In de auto met de naam W13 moet het team de wereldtitel bij de coureurs heroveren, die Max Verstappen in zijn Red Bull vorig seizoen van Lewis Hamilton afpakte. Mercedes werd de vorige jaren wel steeds wereldkampioen bij de constructeurs.

De onlinepresentatie is in Silverstone, waar ook een Formule 1-circuit is. Voor Mercedes gaat naast Hamilton ook George Russell in de nieuwe auto rijden. Russell kwam over van Formule 1-team Williams en vervangt Valtteri Bottas.

Eind februari zijn in Barcelona de eerste testdagen. Een week voor de openingsrace in Bahrein, op 20 maart, worden ook daar drie testdagen gehouden. Max Verstappen gaat als wereldkampioen met het nummer 1 op zijn Red Bull-auto rijden.

Ferrari presenteert op donderdag 17 februari de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal maakte nog niet bekend hoe de presentatie eruit komt te zien. Ook de teams Aston Martin en McLaren hebben al een datum geprikt voor de onthulling van de nieuwe bolide.