International Attaibi: in de zaal gebeurt meer dan op het veld

International Mohamed Attaibi (34) van de Nederlandse zaalvoetballers adviseert de liefhebbers de komende dagen en weken vooral de wedstrijden van het Europees kampioenschap zaalvoetbal (EK futsal) te gaan bekijken. De moeite waard, zegt de ervaren speler. “Er gebeurt veel meer dan op het veld. Er zijn voortdurend acties, hoogstandjes en doelpunten. Als je met 4-1 achterstaat kun je ook nog gewoon winnen.”

Zijn droom was om dat allemaal voor 10.000 toeschouwers te laten zien in de Ziggo Dome, gelegen nabij de ArenA van Ajax. Vanwege corona zijn toeschouwers (voorlopig) niet welkom. Bij Ajax speelde Attaibi een paar jaar (tot zijn dertiende) in een lichting met onder meer de latere internationals Jeremain Lens en Gregory van der Wiel. In de veelgeprezen documentaire Daar Hoorden Ze Engelen Zingen is zelfs te zien hoe de jonge Attaibi het harde nieuws van zijn vertrek te horen krijgt. “Ik weet niet of ik mijn eigen kind zoiets zou willen laten ondergaan”, zei hij daar ooit eens over.

Na vertrek bij Ajax koos hij voor de zaal, onder meer omdat hij er door uitzendingen op televisie van SBS6 enthousiast voor raakte. Vanwege zijn talent kwam hij al snel op het hoogste niveau terecht. “Een gedegen opleiding via de jeugd was er eigenlijk niet. Nu nog niet. Ik was kennelijk goed genoeg om bij wat oudere spelers mee te doen op het hoogste niveau. Zo kwam ik in beeld bij nationale jeugdteams. Dat was eigenlijk het begin.”

In Nederland kent het zaalvoetbal nog steeds geen volledige professionals. In het buitenland wel. Mede daarom speelde Attaibi enkele seizoenen in Italië, bij Lazio. “Ik wilde weten of ik het niveau aankon. En ja, dat kon ik. Maar het was niet iets om tien jaar vol te houden. De verdiensten waren ook weer niet dusdanig dat je er mee verder kon tot je pensioen. Daarom heb ik weer andere keuzes gemaakt.”

De huidige speler van FC Marlène, tot nu toe goed voor 106 interlands en 39 doelpunten, is afgestudeerd in de sociale wetenschappen en werkt als ‘legacy manager’ voor de projectorganisatie van het EK futsal. Daarom heeft de speler, die in 2008 debuteerde in Oranje, meerdere belangen bij het toernooi. Wat dat betreft is er nog veel te doen. De echte zaalvoetbalcultuur in Nederland ontbreekt eigenlijk nog, zei toernooidirecteur Gijs de Jong in aanloop naar het evenement.

“In bijvoorbeeld een topland als Spanje is dat anders”, zegt Attaibi. “Hier begint iedereen op het veld, daar begint de jeugd in de zaal. Het is verweven in de cultuur van de pleintjes, zaalvoetbal is daar een gerespecteerde sport. Bij ons is dat nog een stip aan de horizon. Na het EK willen we echter duidelijk stappen zetten, onder meer met lokale competitie voor de jeugd in Amsterdam en Groningen. Op die manier willen we meer jeugd betrekken bij de zaal. Vanuit de breedte zullen vervolgens ook meer talenten doorstromen naar de nationale selecties.”