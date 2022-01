Organisatoren Australian Open betreuren impact van zaak Djokovic

De organisatoren van de Australian Open betreuren de impact die de zaak rond tennisser Novak Djokovic de voorbije dagen heeft gehad. “Er zijn lessen te leren”, schrijven ze dinsdag in een verklaring.

Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, dacht in Melbourne mee te kunnen doen op basis van een medische ontheffing. De rechter bepaalde na een lange juridische strijd echter anders.

“Als Australische tennisfamilie erkennen we dat de recente gebeurtenissen een grote afleiding zijn geweest voor iedereen. We betreuren ten zeerste de impact die dit op alle spelers heeft gehad”, aldus de organisatie van de Australian Open, zonder Djokovic bij naam te noemen. “We zullen dit meenemen in onze evaluatie.”