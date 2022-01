Spaanse regering adviseert Djokovic zich te laten vaccineren

Novak Djokovic zou er verstandig aan doen zich alsnog te laten vaccineren tegen het coronavirus. De kans is aanwezig dat hij anders ook niet mee kan doen aan tennistoernooien in Spanje, zei een woordvoerder van de Spaanse regering dinsdag.

Djokovic dacht deze maand in Melbourne aan de Australian Open mee te kunnen doen op basis van een medische ontheffing. De rechter bepaalde na een lange juridische strijd echter anders.

“Wat meneer Djokovic moet doen, is zich laten vaccineren. Dat zou het verstandigste zijn om te doen”, aldus de woordvoerder op een persconferentie toen werd gevraagd of de nummer 1 van de wereld bij de mannen mee mag doen in Spanje.

Djokovic reist regelmatig naar Spanje waar hij een huis heeft in badplaats Marbella. Hij bracht daar eind december en begin januari een paar dagen door en op videobeelden is te zien hoe hij daar trainde.

Eind april begint het tennistoernooi van Madrid.