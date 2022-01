Tennisster Rus komt na goede start net tekort op Australian Open

Het is tennisster Arantxa Rus net niet gelukt om voor het eerst in twee jaar weer eens de eerste ronde van een grandslamtoernooi te overleven. De 31-jarige Rus verloor op de Australian Open in een spannende driesetter van de als 29e geplaatste Tamara Zidansek uit Slovenië. Het werd 3-6 6-3 7-6 (8). In de beslissende set werd bij 6-6 een tiebreak tot de tien gespeeld.

In de spannende tiebreak keek Rus snel tegen een 5-0-achterstand aan, maar ze bleef vechten. Ze won drie punten op rij en niet veel later stond ze zelfs met 7-6 voor. In de slotfase toonde Zidansek zich echter net iets vaster. Na 2 uur en 27 minuten benutte Zidansek pas haar vierde wedstrijdpunt. Gedesillusioneerd gooide Rus haar racket richting haar stoel.

Kort daarvoor had Zidansek op eigen opslag al drie matchpoints onbenut gelaten. Ze stond met 40-0 voor en Rus leek niet meer te geloven in de overwinning. Desondanks werd het duel op baan 17 van Melbourne Park nog verlengd. Rus was bij 6-5 en 30-30 twee punten verwijderd van de zege, maar een wedstrijdpunt kreeg ze niet.

Rus stond na een goede start wel met 6-3 en 2-0 voor en kreeg twee breakpoints om er 3-0 van te maken. Die verzilverde de nummer 65 van de wereld niet, waarna de Sloveense steeds beter in de wedstrijd kwam.

“Op dit moment baal ik natuurlijk enorm, want ik ben net klaar. Ik denk dat we allebei rommelig speelden met veel onnodige fouten. Het ging op en neer”, zei Rus over de merkwaardige partij. “Ik was het geloof in de derde set niet verloren en stond er wel tot het laatste punt. Maar het viel net haar kant op”, aldus Rus.

“Ik neem mezelf zeker iets kwalijk, maar ik weet nu niet zo goed op welke momenten. Maar ik moet verder, dat is tennis. Elke week is er zo ongeveer weer een nieuw toernooi. Vandaag is het balen, maar morgen weer een nieuwe dag.”

Ook op de laatste zes grand slams die Rus speelde, bleef ze telkens in de openingsronde steken. In 2020 won ze op de Australian Open voor het laatst een partij op het hoogste podium. Op een lager niveau was Rus de afgelopen jaren een stuk succesvoller, waardoor ze weer dicht bij haar hoogste ranking van 61 is.

Rus was het seizoen al begonnen met een nipte nederlaag. In Sydney wist ze vorige week tegen Petra Kvitova twee wedstrijdpunten niet te benutten.

Op de openingsdag werd Arianne Hartono al uitgeschakeld in het vrouwentoernooi. Daardoor is Nederland alleen nog vertegenwoordigd bij de mannen. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp staan in de tweede ronde.