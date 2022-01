Barty opnieuw binnen een uur verder op Australian Open

Ashleigh Barty heeft zich met groot vertoon van macht geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld gunde de Italiaanse Lucia Bronzetti, de mondiale nummer 142, slechts twee games: 6-1 6-1.

De eenzijdige partij in de Rod Laver Arena duurde maar 52 minuten. Barty maakte het af op haar eerste wedstrijdpunt na een misser van de qualifier, die een backhand in het net sloeg.

Barty (25) mikt op haar derde grandslamtitel en haar eerste in Melbourne. “We zijn precies waar we willen zijn. We hebben een goede voorbereiding gedraaid en mijn team werkt goed samen”, zei Barty, die het seizoen inluidde met winst van het WTA-toernooi van Adelaide.

Ook in de eerste wedstrijd had Barty minder dan een uur nodig. Toen verloor ze tegen de Oekraïense Lesia Tsoerenko slechts één game.

De Italiaanse Camila Giorgi is de volgende opponente van Barty.