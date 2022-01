Basketballer Thompson leidt Golden State Warriors langs Pistons

Golden State Warriors heeft aan de hand van basketballer Klay Thompson Detroit Pistons verslagen. De basketballers uit San Francisco wonnen in eigen huis met 102-86.

Thompson, die pas kort terug is van verschillende blessures en 22 minuten in actie kwam, zorgde voor 21 punten, onder meer door drie driepunters. Andrew Wiggins maakte 19 punten en Stephen Curry was goed voor 18 punten.

Golden State Warriors staat tweede in de Western Conference, met 32 zeges. Alleen Phoenix Suns won vaker. Detroit staat voorlaatste in de Eastern Conference.

Minnesota Timberwolves won met 112-110 van New York Knicks. Anthony Edwards maakte 21 punten, Karl-Anthony Towns 20.