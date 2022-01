Bondscoach handbal haalt Falke en Kooij als vervangers naar EK

Bondscoach Erlingur Richardsson van het Nederlands mannenhandbalteam laat twee spelers invliegen naar het EK in Hongarije om de met corona besmette internationals in de ploeg te vervangen. Linkerhoekspeler Tommie Falke en cirkelspeler Lars Kooij komen het team versterken in Boedapest.

Oranje heeft zich voor het eerst geplaatst voor de hoofdronde en speelt in ieder geval nog vier wedstrijden op het EK. Olympisch kampioen Frankrijk is donderdag de eerstvolgende tegenstander. Falke en Kooij zijn dan inzetbaar.

Drie spelers testten maandag positief op corona. Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget moesten meteen in isolatie en misten het laatste groepsduel dinsdag tegen Portugal (32-31).