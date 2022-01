Cats opvolger van Hendriks als hoogste sportbaas bij NOC*NSF

André Cats volgt Maurits Hendriks op als directeur topsport van sportkoepel NOC*NSF. Cats (53) is nu nog technisch directeur van zwembond KNZB. Hendriks, die dertien jaar in dienst was van NOC*NSF, maakte een jaar geleden al bekend zijn functie als hoogste sportbaas van Nederland na de Winterspelen van Beijing neer te leggen.

Cats was eerder al in dienst van NOC*NSF als prestatiemanager. Ook was hij viermaal chef de mission van succesvolle paralympische teams en betrokken bij drie Nederlandse uitzendingen naar de Olympische Spelen.

De keuze werd gemaakt door een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse topsport. “André is een conceptuele en strategische denker met een onderzoekende geest. Hij is zich terdege bewust van de diverse stakeholders en de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de topsport. Hij kent de uitdagingen waar de Nederlandse sportbonden voor staan uit eigen ervaring”, stond in het advies bij de voordracht van Cats, die zei verheugd te zijn met de benoeming. “Ik zie het als een eer om de positie van directeur topsport in te nemen als opvolger van Maurits Hendriks. Ik kijk uit naar een intensieve samenwerking met alle mensen en partijen die binnen de Nederlandse topsport actief zijn. Samen kunnen we de resultaten en waarde van topsport nog meer glans geven.”

Cats wordt door de selectiecommissie omschreven als een bekwaam manager. “Binnen het politiek-bestuurlijke speelveld weet hij ‘hoe de hazen lopen’. André is communicatief sterk en met zijn dienstverlenende uitstraling heeft hij vertrouwen opgebouwd binnen de topsportwereld. Het is de verwachting dat hij zijn netwerk vlot zal weten uit te bouwen, zowel intern als extern. De selectiecommissie ziet in hem een verbindende persoonlijkheid die zich bewust is van zijn rol en verantwoordelijkheid voor de topsport in Nederland.”

“André kent de Nederlandse sportwereld als geen ander”, zegt ook Marc van den Tweel, algemeen directeur van de sportkoepel. “Hij is ambitieus waar het gaat om de resultaten binnen de topsport en is doordrongen van de noodzaak om top- en breedtesport verder te verbinden. Daarbij heeft hij een scherp ontwikkelde antenne voor maatschappelijke thema’s.”