Duitse handbalploeg overweegt EK te verlaten om vele besmettingen

De Duitse handbalploeg trekt zich wellicht voortijdig terug van het EK handbal in Hongarije en Slowakije. Na vier nieuwe besmettingen is het aantal spelers dat positief heeft getest op corona op twaalf gekomen. Bondscoach Alfred Gislason heeft nog maar dertien spelers tot zijn beschikking voor de eerste wedstrijd in de hoofdronde op donderdag tegen Spanje.

“We zullen deze situatie samen moeten beoordelen”, zei voorzitter Mark Schober van de Duitse handbalbond. De bond is in overleg met het team, de Duitse clubs van de spelers en de Europese handbalfederatie. Bondscoach Gislason sprak van een “absurde en frustrerende situatie”.

Van de oorspronkelijke selectie zijn nog zes spelers over. Gislason heeft al tal van vervangers laten invliegen naar Bratislava, waar de Duitse ploeg speelt. De Duitse clubs zitten hier niet op te wachten. “Hier vreesden we het meeste voor, maar we konden het ook verwachten met dit virus. Het heeft natuurlijk geen zin om elke dag drie tot vijf spelers uit de Bundesliga op te roepen als er weer nieuwe coronagevallen bij komen.”

De Nederlandse ploeg heeft ook te maken met coronabesmettingen. Drie handballers testten maandag negatief en konden dinsdag niet meespelen in de groepswedstrijd tegen Portugal. Het is nog onduidelijk of bondscoach Erlingur Richardsson vervangers oproept. Oranje zit niet in de poule met Duitsland en speelt donderdag in Boedapest in de hoofdronde tegen Frankrijk.