Europees doelpuntenrecord voor handballer Smits

Handballer Kay Smits heeft op het EK in Hongarije en Slowakije een record gevestigd. De topschutter van het Nederlands team scoorde in de eerste drie groepswedstrijden 32 keer en dat heeft geen enkele speler eerder gepresteerd op een Europese eindronde. Smits verbeterde het record van Oleg Velikii uit Oekraïne, die op het EK van 2000 tot 30 doelpunten kwam in de eerste drie groepswedstrijden.

Smits scoorde 11 keer tegen Hongarije, 13 keer tegen IJsland en 8 keer tegen Portugal. Met de zeges op het gastland (31-28) en Portugal (32-31) plaatste Oranje zich voor het eerst voor de hoofdronde. Hij voert de topscorerslijst aan met 10 treffers meer dan de Oostenrijker Sebastian Frimmel.

Smits was dinsdag na de overwinning op Portugal euforisch. “Te beseffen dat we nu bij de beste twaalf landen van Europa horen, is fantastisch”, zei hij bij Ziggo Sport. “Dat we deze mijlpaal hebben bereikt is echt meer dan verdiend, we hebben er als team zo hard voor gewerkt. We hebben Europa laten zien wat wij kunnen en grote handballanden als Duitsland en Denemarken spreken vol lof over ons. We mogen hiervan genieten, maar het stopt nog niet. We spelen nog minstens vier wedstrijden op het EK.”

In de hoofdronde is donderdag olympisch kampioen Frankrijk de eerste tegenstander. Daarna volgen wedstrijden tegen Montenegro, Denemarken en Kroatië. De eerste twee in de groep plaatsen zich voor de halve finales.