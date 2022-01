Haase en Van de Zandschulp winnen van Rojer in dubbelspel

Robin Haase en Botic van de Zandschulp hebben op de Australian Open Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador verslagen. Haase en Van de Zandschulp wonnen het duel in de eerste ronde in drie tiebreaks: 6-7 (5) 7-6 (8) 7-6 (8).

De tiebreak van de derde set gaat tot de tien. In die tiebreak stonden Rojer en Arévalo met 8-6 voor. Haase en Van de Zandschulp pakten echter vier punten op rij. De partij duurde liefst 2 uur en 41 minuten.

Rojer en Arévalo waren als 14e geplaatst in Melbourne. Ze vormen pas sinds dit seizoen een koppel.

Van de Zandschulp is ook nog actief in het enkelspel. Daarin neemt hij het donderdag in de tweede ronde op tegen de Fransman Richard Gasquet.