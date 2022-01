Nadal bereikt zonder setverlies derde ronde Australian Open

Rafael Nadal heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Spaanse nummer 5 van de wereld had aan drie sets voldoende om zich te ontdoen van de Duitse qualifier Yannick Hanfmann. Het werd 6-2 6-3 6-4.

Nadal (35) had ruim tweeënhalf uur nodig om de nummer 126 van de wereld te verslaan. Hij benutte op eigen opslag pas zijn vijfde wedstrijdpunt, na een forehandmisser van Hanfmann.

Voor Nadal is het de vijfde zege van het seizoen. In aanloop naar de Australian Open won hij in Melbourne al zonder setverlies een voorbereidingstoernooi.

Nadal was het toernooi ook begonnen met een zege in drie sets. Hanfmann had in de vorige ronde de Australiër Thanasi Kokkinakis verrast.