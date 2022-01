Nederland stuurt relatief jonge ploeg naar Winterspelen

Chef de mission Carl Verheijen stuurt namens Nederland een relatief jong team naar de Olympische Winterspelen in Beijing. Dat blijkt uit een analyse van het 42-koppige team dat woensdag compleet werd.

De gemiddelde Nederlandse Olympiër is 26 jaar en 10 maanden. Dat is bijna een jaar jonger dan het gemiddelde lid van TeamNL tijdens de Spelen in 2018 in Pyeongchang.

Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en snowboardster Melissa Peperkamp trekken met hun 17 jaar het gemiddelde omlaag. Schaatser Jorrit Bergsma zal bij de openingsceremonie net 36 zijn en is daarmee de oudste van het team.

Routiniers Ireen Wüst en Sven Kramer doen voor de vijfde keer mee, Sjinkie Knegt voor de vierde keer. 24 van de 42 sporters doen voor het eerst in hun leven mee aan de Olympische Spelen.

Tijdens de vorige Winterspelen waren de vrouwen in de meerderheid. Nu de mannen, met 22 tegen 20. Dat komt onder meer omdat Nederland deze keer 5 mannelijke bobsleeërs naar Beijing stuurt.

Er staan vrijwel net zoveel shorttrackers en schaatsers op het ijs als tijdens de vorige Winterspelen. Nu gaat het om 18 schaatsers en 10 shorttrackers. Daarmee bestaat twee derde van TeamNL uit schaatsers of shorttrackers. Anders dan de vorige keer stuurt Nederland nu wel deelnemers voor de sporten alpineskiën, bobsleeën en kunstrijden.