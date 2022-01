Tennisser Zverev bezorgd over beperkte controle op corona

Alexander Zverev vermoedt dat er meerdere tennissers op de Australian Open het coronavirus bij zich dragen. “Maar er wordt niet getest”, sprak de Duitser zijn zorg uit na het bereiken van de derde ronde in Melbourne.

De Franse tennisser Ugo Humbert meldde woensdag dat hij positief had getest op het virus, een dag nadat hij door zijn landgenoot Richard Gasquet was uitgeschakeld op het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. Hij moet daarom een week in quarantaine in Australiƫ blijven.

Deelnemers aan de Australian Open moeten volledig gevaccineerd zijn. “Maar we mogen gewoon ergens gaan eten en gewoon doen wat we willen. Het lijkt me vanzelfsprekend dat er meer mensen besmet zullen raken”, zei Zverev na zijn zege op de AustraliĆ«r John Millman. “Ik denk dat er tennissers hier zijn gearriveerd met een besmetting. Ik denk ook dat anderen het hier hebben opgelopen. Maar we worden niet getest. Als dat zou gebeuren, denk ik dat er meer besmettingen uitkomen.”

Volgens Australia ABC News worden spelers geacht dagelijks een zelftest te doen en zijn ze bij aankomst getest. Dat zou tussen de vijfde en de zevende dag van hun verblijf opnieuw moeten gebeuren. Zverev zei zo veel mogelijk in zijn eigen bubbel te blijven in de jacht op zijn eerste grandslamtitel. “Ik ben de deur nog amper uit geweest, ik neem geen enkel risico.”