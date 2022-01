Wildcards voor Van de Zandschulp en Griekspoor voor Ahoy

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben een wildcard ontvangen voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. Beiden waren op basis van hun ranking net niet toegelaten tot het hoofdtoernooi.

De 26-jarige Van de Zandschulp is de nummer 57 van de wereld, Griekspoor (25) staat vijf plekken lager. Van de Zandschulp wist nog nooit een wedstrijd te winnen in Ahoy, Griekspoor haalde twee keer de tweede ronde. Hij won in Rotterdam van Stan Wawrinka en Karen Chatsjanov.

“Het is mogelijk dat Van de Zandschulp na afmeldingen alsnog op zijn ranking wordt toegelaten. In dat geval geef ik de wildcard aan een andere Nederlander”, zei Krajicek.

De 49e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament begint op maandag 7 februari.