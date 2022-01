Zaalvoetballers beginnen aan Europees kampioenschap in eigen land

De Nederlandse zaalvoetballers beginnen woensdag aan het Europees kampioenschap (UEFA Futsal EURO 2022) in eigen land. In de Ziggo Dome in Amsterdam is Oekraïne de eerste tegenstander. De wedstrijd begint om 20.30 uur. In de groepsfase volgen voor de selectie van bondscoach Max Tjaden daarna nog wedstrijden tegen Portugal en Servië, ook in de hoofdstad. Portugal is Europees- en wereldkampioen.

Vooralsnog mogen er in de beide speelsteden, naast Amsterdam wordt ook in Groningen (MartiniPlaza) gevoetbald, vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus geen toeschouwers aanwezig zijn. Toernooidirecteur Gijs de Jong van de KNVB hoopt dat dit in het tweede deel van het toernooi nog zal veranderen. Onder normale omstandigheden was gerekend op ongeveer 100.000 bezoekers gedurende het hele evenement, onder wie zo’n 10.000 per duel van Oranje.

Er nemen zestien landen deel aan het evenement. De finale is op 6 februari in de Ziggo Dome.