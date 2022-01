Zverev wint van Millman en thuispubliek op Australian Open

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zonder al te veel problemen de derde ronde bereikt op de Australian Open. De nummer 3 van de plaatsingslijst was in drie sets te sterk voor de door het thuispubliek fel gesteunde Australiër John Millman: 6-4 6-4 6-0.

“Ik merkte dat jullie lang in een lockdown hebben gezeten”, grapte de Duitser na de partij, die net geen twee uur had geduurd. “Ik had me voorbereid op veel gejoel tegen me en dat iedereen me hier zou haten na afloop. Maar sport heeft deze sfeer nodig. Ik wil voor publiek spelen, ongeacht of ze voor of tegen me zijn.” Zverev oogstte met die opmerking alsnog een warm applaus.

Hij neemt het in de volgende ronde op tegen een qualifier, de Moldaviër Radu Albot. Die was in zijn partij uit de tweede ronde in drie sets te sterk voor de Australiër Aleksandar Vukic.

Zverev (24) neemt voor de zevende keer deel aan de Australian Open. In 2020 was het bereiken van de halve finales in Melbourne zijn beste resultaat. Vorig jaar reikte hij tot de kwartfinales.