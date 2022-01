Keeperstrainer Eijlers uit nood in wedstrijdselectie handballers

Bondscoach Erlingur Richardsson van de Nederlandse handballers heeft noodgedwongen keeperstrainer Gerrie Eijlers opgenomen in de wedstrijdselectie voor het EK-duel van donderdag met Frankrijk. De oud-international, die anderhalf jaar geleden zijn loopbaan beƫindigde, vervangt reservedoelman Dennis Schellekens die vanwege een positieve coronatest niet beschikbaar is voor het eerste duel van Oranje in de hoofdronde.

Ook Lars Kooij, Tommie Falke en Florent Bourget zijn er voor het eerst bij. Kooij en Falke kwamen eerder in de week uit Nederland overvliegen om de door coronabesmettingen uitgedunde selectie aan te vullen. Bourget testte eerder positief maar mag weer aansluiten. Behalve Schellekens bleek kort voor het duel met de Fransen ook opbouwspeler Iso Sluijters positief op corona. Robin Schoenaker en Jeffrey Boomhouwer zitten al langer in isolatie.

Eijlers (41) heeft 120 interlands achter zijn naam staan. Het duel met olympisch kampioen Frankrijk begint om 18.00 uur. Nederland bereikte voor het eerst op een groot toernooi de laatste twaalf en speelt nu in een groep van zes om twee plaatsen voor de halve finales.