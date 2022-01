Koolhof wil na minder tennisseizoen weer terug naar ATP Finals

Wesley Koolhof wil na een minder succesvol tennisseizoen weer terugkeren op de ATP Finals, het eindejaarstoernooi dat hij in 2020 verrassend wist te winnen. Met een nieuwe partner én een nieuwe coach zorgde de dubbelspecialist “voor een frisse wind” in zijn loopbaan.

Een jaar na het hoogtepunt op de ATP Finals in Londen zat Koolhof thuis, op de bank. Op televisie zag hij hoe de acht beste koppels van 2021 in Turijn streden om hem op te volgen als winnaar van het dubbelspel. “Dat deed wel een beetje pijn”, bekent Koolhof, die dit jaar op schema ligt en al twee titels (in Melbourne en Adelaide) wist te veroveren.

Koolhof (32) vormt dit jaar een koppel met zijn Britse leeftijdsgenoot Neal Skupski. Ze hebben al acht zeges geboekt en zijn nog ongeslagen. “Na mijn breuk met Jean-Julien Rojer besloot ik iemand te zoeken in mijn leeftijdsgroep, iemand van begin 30 die dezelfde insteek heeft. Waarmee ik drie, vier, vijf jaar samen aan een plan kan werken en beter kan worden”, aldus Koolhof.

“Volgens mij doe ik voor de zesde keer mee aan de Australian Open, met zes verschillende partners. Dat is niet wat je wilt natuurlijk. Neal komt uit de Engelse school en dat vind ik een goede opleiding. Ze werken doelbewust en gebruiken veel statistieken. En hij staat liever links op de baan. De klik is er meteen vanaf het eerste moment dat we op de baan staan.”

Langs de baan ontbreekt Marco Kroes, die jarenlang zijn coach was. “We hebben acht jaar samengewerkt en dat zie je bijna niet meer tegenwoordig. We zijn van plek 150 van de wereld naar het hoogtepunt in Londen gegaan. Maar ik vond dat de rek eruit was eigenlijk en de resultaten vielen een beetje tegen. Ik voelde dat er een frisse wind nodig was, maar de beslissing was niet makkelijk na acht jaar. Ik ken hem door en door en hij woont om de hoek.”

Koolhof zegt na de mutaties wat verrast te zijn door de goede start van het seizoen. “Het doel was om voor de Australian Open zoveel mogelijk potjes te spelen. Nou, dat is aardig gelukt”, aldus de dubbelspecialist. “En we zijn hier eigenlijk allebei zonder coach. Na de Australian Open ga ik samenwerken met Rob Morgan, die de coach was van Rajeev Ram en Joe Salisbury.” Ram en Salisbury wonnen vorig jaar de US Open.

De samenwerking moet Koolhof, afgezakt naar plek 21, weer terugbrengen naar de mondiale top 10. “De doelstelling is Turijn halen en ik weet dat ik daar ook thuishoor qua spel. Het gaat de goede kant op. En de snelste weg is om meteen de Australian Open te winnen.”