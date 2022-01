Murray verliest in drie sets van Japanse qualifier

Andy Murray is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van de Australian Open. De vijfvoudig finalist moest met 6-4 6-4 6-4 zijn meerdere erkennen in de Japanse qualifier Taro Daniel, de nummer 120 van de wereld.

Daniel (28), die vorig jaar nog enige tijd werd begeleid door de Nederlandse coach Sven Groeneveld, besloot het 2 uur en 48 minuten durende duel met een succesvolle service-volley-actie.

De 34-jarige Murray deed voor het eerst sinds 2019 weer mee in Melbourne. Drie jaar geleden leek hij zijn laatste duel gespeeld te hebben op de Australian Open. Er werd zelfs al afscheid van hem genomen, maar na een heupoperatie gaf Murray zijn carrière toch een vervolg.

De Schot, de mondiale nummer 113, ontving voor deze editie een wildcard. Hij was het toernooi begonnen met een zege op de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. In aanloop naar de Australian Open was hij finalist in Sydney.

Tussen 2010 en 2016 stond Murray vijf keer in de eindstrijd in Australië, maar hij pakte er nooit de titel.