Nederlandse dubbelspelers niet succesvol in Melbourne

Alle Nederlandse dubbelspelers die donderdag in actie kwamen op de Australian Open hebben in de eerste ronde verloren. Matẃe Middelkoop en Tallon Griekspoor redden het met hun partners niet in het mannendubbelspel, Arantxa Rus en Lesley Kerkhove-Pattinama verloren hun eerste duel in het vrouwentoernooi.

Middelkoop verloor samen met zijn Oostenrijkse partner Philipp Oswald met 7-6 (1) 3-6 6-3 van de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Japanner Ben McLachlan. Klaasen en McLachlan zijn als dertiende geplaatst.

De 38-jarige Middelkoop heeft dit seizoen in drie toernooien pas één keer gewonnen. De nummer 28 van de wereld vormt pas sinds dit seizoen een vast koppel met Oswald.

Griekspoor werd samen met de Italiaan Andrea Vavassori verslagen door de Britten Dominic Inglot en Ken Skupski. Het werd 4-6 6-3 6-4. Woensdag verloor Griekspoor al in de tweede ronde van het enkelspel. De Spanjaard Pablo Carreño Busta was in vijf sets net te sterk.

Rus liet zich met de Spaanse Nuria Párrizas Díaz met 6-3 2-6 6-4 verrassen door de Australische wildcardspeelsters Kimberly Birrell en Charlotte Kempenaers-Pocz. Birrell staat 804e op de mondiale dubbelranglijst, Kempenaers-Pocz 1233e.

Kerkhove-Pattinama kwam met de Australische Arina Rodionova niet in de buurt van een stunt tegen de Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die de plaatsingslijst aanvoeren. Het werd in 53 minuten 6-0 6-2 voor de olympisch kampioenen van Tokio.

Demi Schuurs, de beste dubbelspeelster van Nederland, meldde zich wegens een operatie af voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.