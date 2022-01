Jorden van Foreest heeft in de vijfde ronde van het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee een nederlaag geleden. Sjakhrijar Mamedjarov uit Azerbeidzjan was te sterk voor de Nederlandse titelverdediger. Anish Giri speelde remise tegen Santosh Gujrathi Vidit uit India. In de stand heeft Van Foreest nog wel een half punt voorsprong op zijn landgenoot.