Van de Zandschulp naar derde ronde in Melbourne na opgave Gasquet

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de Australian Open. De nummer 57 van de wereld zag de Fransman Richard Gasquet in de derde set opgeven. Van de Zandschulp stond met 4-6 6-0 4-0 voor.

De 26-jarige Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man in de derde ronde van de Australian Open sinds 2011. Elf jaar geleden wist Robin Haase door te dringen tot de laatste 32.

In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Daniil Medvedev en Nick Kyrgios uit Australiƫ.

Gasquet, die in de vorige ronde zijn als 29e geplaatste landgenoot Ugo Humbert had verslagen, is de voormalig nummer 7 van de wereld. Hij is op 35-jarige leeftijd afgezakt naar plek 81. In aanloop naar het toernooi testte hij positief op corona.