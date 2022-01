Zuid-Franse regio wil Winterspelen organiseren in 2034 of 2038

De Zuid-Franse regio Provence-Alpes-Côte d’Azur wil de Olympische Winterspelen van 2034 of 2038 herbergen. Regio-voorzitter Renaud Muselier meldde donderdag tijdens een nieuwjaarsreceptie in Marseille het plan te zullen voorleggen aan het Franse olympisch comité.

Gekozen is voor de editie van 2034 of 2038 omdat Europa waarschijnlijk dan pas weer aan de beurt is. De Winterspelen van 2026 zijn al toegewezen aan Milaan en Cortina d’Ampezzo. Volgens Muselier zijn de zuidelijke Alpen in staat ’s werelds grootste wintersportwedstrijd te organiseren. “De regio biedt een onvervuilde, gevarieerde en natuurlijke omgeving”, zei Muselier. “We willen de atleten centraal stellen als ambassadeurs van positieve waarden.”

De eerstvolgende editie van de Winterspelen begint over anderhalve week in Beijing.