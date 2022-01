Ajax compleet in aanloop naar topper tegen PSV

Ajax kent in aanloop naar de uitwedstrijd tegen koploper PSV weinig zorgen. Trainer Erik ten Hag heeft, op enkele langdurig geblesseerden en deelnemers aan de Afrika Cup na, de beschikking over zijn gehele selectie.

Bij de hervatting van de competitie tegen FC Utrecht (0-3 voor Ajax) was de selectie ook nagenoeg compleet. Brian Brobbey verving de afwezige S├ębastien Haller in de spits, verder zag het elftal er hetzelfde uit als voor de winterstop. Dat betekende dat Davy Klaassen opnieuw genoegen moest nemen met een rol als reserve.

Amourricho van Axel Dongen, die tegen Utrecht zijn debuut in de Eredivisie maakte, zit tegen PSV ook weer bij de selectie.

“Ik denk dat er overeenkomsten zijn en verschillen”, aldus Ten Hag over PSV en Ajax. “PSV heeft een sterk team, met goede voetballers. Om daar nu verder diep op in te gaan, heeft niet zoveel zin. Voetballen moet je niet te veel over praten, voetballen moet je doen. Zondag gaan we dat doen, dan gaan we de degens kruisen. Mijn spelers houden van dit soort uitdagingen.”

Ajax won de thuiswedstrijd tegen PSV in oktober met 5-0. Ten Hag: “Elke wedstrijd tegen een bepaalde tegenstander en een bepaalde trainer maak je een plan. Dat is gebaseerd op je kracht maar ook op het camoufleren van je zwakte. Het gaat ook om het neutraliseren van de sterkte van je tegenstander. Dat zijn dingen waar je rekening mee houdt en daar probeer je op een bepaalde manier op in te spelen. Dit soort wedstrijden worden op details en mentaliteit beslist. Wij moeten zondag goed zijn tegen PSV, maar dat hebben we zelf in de hand. Ik ben tevreden met de ontwikkeling van de ploeg. Ik hoop dat we dat tegen PSV door kunnen zetten.”

Ten Hag zei donderdag voor de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis al dat hij niets wilde zeggen over de eventuele komst van oud-PSV’er Mohamed Ihattaren. “Wij praten nooit over transfers. Er zijn zoveel spelers die met ons in verband worden gebracht. Als we iets te melden hebben, dan doen we dat”, sprak hij tegen ESPN.

Vrijdag wilde de Ajax-trainer ook niet op Ihattaren ingaan, al zei hij wel iets over hoe om te gaan met ‘lastige’ spelers. “Het gaat om duidelijkheid. Je moet een structuur van werken hebben waar ze houvast aan hebben. Je spelers moeten volgens bepaalde normen en waarden leven en leveren. Dan kunnen spelers die goed zijn, inzicht hebben en talent hebben zich ook verder ontwikkelen. Dan gaan ze ook de juiste stappen zetten.”