Barty opnieuw overtuigend verder op Australian Open

Ashleigh Barty heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. De Australische nummer 1 van de wereld was met 6-2 6-3 te sterk voor de Italiaanse Camila Giorgi.

De 25-jarige Barty, die het afmaakte met een lovegame, heeft in haar eerste drie duels in Melbourne nog geen enkele servicegame verloren. Ze heeft pas acht games afgestaan.

Barty had aan 61 minuten voldoende om zich te ontdoen van de mondiale nummer 33. In haar eerste twee wedstrijden was Barty al binnen een uur klaar.

In de volgende ronde neemt Barty het op tegen de Japanse Naomi Osaka of de Amerikaanse Amanda Anisimova.