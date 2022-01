Belgische schaatser Swings met vertrouwen naar Winterspelen

Op de komende Winterspelen in Beijing is schaatser Bart Swings de grootste medaillekandidaat van België. Vier jaar geleden won hij in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zilver op de massastart en behaalde hij ook nog een olympisch diploma op de 1500 meter (6e), 5000 meter (6e) en 10.000 meter (8e). “De goede resultaten van de afgelopen periode geven mij heel veel vertrouwen”, zegt Swings.

Op de massastart, voor de tweede keer op het olympisch programma, is Swings een van de favorieten. Het uithangbord van Team Belgium werd onlangs in Heerenveen Europees kampioen op zijn favoriete nummer. In Beijing zal hij ook moeten afrekenen met onder anderen de Amerikaanse wereldkampioen Joey Mantia en de Zuid-Koreaanse olympisch kampioen Lee Seung-Hoon. “Zij hebben de hoogste topsnelheid”, aldus Swings. “Maar de massastart is meer dan alleen een snel rondje op het einde. Er komt veel bij kijken op tactisch vlak, en er kan dus heel wat gebeuren. Daardoor is iedereen eigenlijk een concurrent.”

“Ik reis met een heel positief gevoel af “, vervolgt Swings. “Al maak ik net zoals iedereen nu wel die spanning en stress mee om niet besmet te raken met het coronavirus. Het schaatsen gaat goed en fysiek voel ik me top. Naast de massastart loopt de 5 km ook vrij goed dit seizoen, met enkele topvijfnoteringen. Die afstand is altijd één van mijn doelen geweest en is eigenlijk een soort graadmeter voor mij. De 5000 meter is wel heel sterk bezet, het niveau is de laatste jaren ook een beetje gestegen. Ik beschouw me op deze afstand als een van de vele outsiders voor een medaille.”

In China komt Swings in actie op de 1500, 5000 en 10.000 meter en de massastart.