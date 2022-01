Meeste olympiërs afwezig bij NK sprint en NK allround

Slechts vijf olympiërs staan op de laatste startlijsten van de NK allround en NK sprint die zaterdag en zondag plaatsvinden in Thialf in Heerenveen. De meeste schaatsers die deelnemen aan de OIympische Spelen in Beijing, slaan de nationale kampioenschappen over.

Ireen Wüst, Kjeld Nuis, Michelle de Jong van Reggeborgh nemen wel deel aan de sprintkampioenschappen. Jutta Leerdam is er ook. De 21-jarige sprintster van Worldstream-Corendon verdedigt haar titel op de NK sprint. Marcel Bosker staat ingeschreven bij de NK allround. Hij is de enige olympische deelnemer van Jumbo-Visma die tijdens de NK allround in actie komt.

Wüst en Nuis laten weten het toernooi graag te rijden als goede training voor de Spelen, ook al hebben ze net een zware trainingsperiode achter de rug. Michelle de Jong hoopt zich via de NK sprint nog te kunnen plaatsen voor de WK sprint. Teamgenote Femke Kok slaat de NK juist over en rijdt aanstaande maandag nog een trainingswedstrijd.

Hein Otterspeer verdedigt zijn titel op de NK sprint niet. De 33-jarige sprinter, die zich op het olympisch kwalificatietoernooi plaatste voor de 1000 meter op de Spelen, liep toen een liesblessure op. Hij zei daarvan vrijwel hersteld te zijn, maar heeft nog geen starts geoefend en neemt het risico nog niet.

Titelverdedigers Patrick Roest en Antoinette de Jong ontbreken op de NK allround. Zij richten zich op hun voorbereiding op de Spelen, meldt de ploeg. Ze zijn bovendien al gekwalificeerd voor de WK allround. Hetzelfde geldt voor ploeggenoten Kai Verbij en Thomas Krol die al zeker zijn van deelname aan de WK sprint.

Op de NK allround en NK sprint worden de laatste tickets voor de WK allround en sprint verdeeld. Irene Schouten en Antoinette de Jong zijn net als Roest en Bosker al zeker van deelname aan de WK allround. Naast Krol en Verbij zijn ook Leerdam en Kok al zeker van deelname aan de WK sprint.

De vier schaatsers die de schaatsbond KNSB heeft aangewezen als reserves voor de Olympische Spelen, komen dit weekend wel in actie. Dai Dai N’tab start op de NK sprint, Beau Snellink, Melissa Wijfje en Merel Conijn komen in actie op de NK allround.

Wijfje, Conijn, N’tab en Snellink vliegen op 26 januari mee naar Beijing. Tot de eerste zogeheten technische meeting op de Winterspelen mag de KNSB iemand uit de olympische equipe nog vervangen door een reserve. Daarna is dat niet meer mogelijk en moet vervanging binnen die equipe worden opgevangen.