Motorexpert Formule 1-team Mercedes naar grote rivaal Red Bull

Formule 1-team Mercedes staat een expert in motoren af aan grote rivaal Red Bull. De Duitse renstal maakte bekend dat het overeenstemming heeft bereikt met het team van wereldkampioen Max Verstappen over de overgang van Ben Hodgkinson. Deze Britse topingenieur wordt bij Red Bull technisch directeur bij de nieuw opgezette motorafdeling. Hij treedt volgens afspraak op 24 mei in dienst bij zijn nieuwe werkgever.

Hodgkinson werkt al vanaf 2001 bij Mercedes in het team dat de supersterke motor voor de Formule 1-bolide ontwikkelde. Die krachtige motor hield de renstal vorig jaar aan de achtste wereldtitel bij de constructeurs. De Brit Lewis Hamilton won de afgelopen jaren zeven keer de wereldtitel bij de coureurs. Hij raakte eind vorig jaar in de spraakmakende Grote Prijs van Abu Dhabi de wereldtitel kwijt aan Verstappen.

Red Bull heeft bij de thuisbasis in het Engelse Milton Keyes een afdeling opgezet waar het team zelf motoren gaat ontwikkelen. De renstal nam dat besluit omdat Honda vorig jaar voor het laatst leverancier van de krachtbron was en er geen andere motorbouwer te vinden om het over te nemen. Honda levert nog wel technische assistentie.