Nadal in vier sets verder in Melbourne

Rafael Nadal heeft voor het eerst setverlies geleden op de Australian Open. De 35-jarige Spanjaard had in de derde ronde vier sets nodig om zich te ontdoen van de als 28e geplaatste Rus Karen Chatsjanov. Het werd 6-3 6-2 3-6 6-1 voor de nummer 5 van de wereld.

Nadal is nog vier zeges verwijderd van zijn 21e grandslamtitel. Hij heeft dit jaar al zes duels gewonnen op Melbourne Park. In aanloop naar de Australian Open won hij er al een voorbereidingstoernooi.

“Dit was de beste wedstrijd sinds mijn terugkeer”, zei Nadal, die begin dit jaar terugkeerde na maanden met een voetblessure te maken te hebben gehad. “Avonden als deze betekenen alles voor mij en geven me een hoop energie na al het harde werken. Ik heb elke dag getwijfeld of het mogelijk het einde van mijn loopbaan zou zijn.”

Nadal is de enige oud-kampioen in het schema van de Australian Open. Hij schreef het toernooi alleen in 2009 op zijn naam.

In de volgende ronde neemt Nadal het op tegen de winnaar van het duel tussen Aslan Karatsev uit Rusland en de Fransman Adrian Mannarino.