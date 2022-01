Skiër Kilde eerste Noorse winnaar op Hahnenkamm sinds 2015

Skiër Aleksander Aamodt Kilde was vrijdag de eerste Noorse winnaar van de afdaling op de fameuze Hahnenkamm sinds 2015. Hij nam met zijn zege de leiding in het algemeen klassement.

“Het is ongelooflijk. Ik begrijp er helemaal niets van dat ik zo snel ben in Kitzbühel. Dat heb ik nog nooit meegemaakt”, zei Kilde, die de Fransman Johan Clarey 0,42 voor bleef. Het was zijn zesde zege van het seizoen en zijn twaalfde in totaal.

Zeven jaar geleden was Kjetil Jansrud de laatste Noorse winnaar op de Hahnenkamm.

Vanwege de geldende coronamaatregelen waren er slechts duizend toeschouwers welkom. Zondag staat er nog een afdaling gepland.