Skispringer Wellinger mist mogelijk Winterspelen na besmetting

Het is twijfelachtig of skispringer Andreas Wellinger volgende maand kan deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. De tweevoudig olympisch kampioen uit Duitsland is besmet met het coronavirus. De 26-jarige atleet won goud op de vorige Spelen in Pyeongchang en vier jaar daarvoor in Sotsji.

“Dit komt uitermate slecht uit”, aldus Wellinger. “Ik was hersteld van een blessure aan een knie, die ik eerder deze maand had opgelopen. En nu ineens dit. Het betekent dat ik het komend weekeinde niet kan meedoen aan een wedstrijd en ook niet kan trainen. Afwachten of ik op tijd negatief test. Ik voel me goed en wil zo snel mogelijk weer beginnen.”

De Winterspelen beginnen op 4 februari in China.