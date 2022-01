Titelhoudster Osaka in derde ronde Australian Open uitgeschakeld

Titelhoudster Naomi Osaka is in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De als 13e geplaatste Japanse liet tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova twee wedstrijdpunten onbenut en verloor met 4-6 6-3 7-6 (5).

De 20-jarige Anisimova, die in de eerste ronde tegen de Nederlandse Arianne Hartono nog aan uitschakeling ontsnapte, maakte het in de Margaret Court Arena op haar eerste matchpoint af met een ace. Bij 6-6 in de derde set wordt er een tiebreak tot de tien gespeeld.

“Ik ben sprakeloos en ik vind het geweldig om voor jullie te spelen. Soms kan ik tijdens het spelen mijn lach niet onderdrukken. Ik ben zó blij dat ik zo goed kon spelen”, zei Anisimova, de nummer 60 van de wereld. Ze werkte bij een 5-4-achterstand in de derde set op eigen opslag twee matchpoints weg.

Anisimova is in de vierde ronde de tegenstandster van Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld en de favoriete voor de titel.

Osaka (24) was vorig jaar in de finale de Amerikaanse Jennifer Brady met 6-4 6-3 de baas.