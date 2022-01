Valse start golfer Luiten in openingstoernooi DP World Tour

Golfer Joost Luiten is het nieuwe jaar teleurstellend begonnen. De Nederlandse prof haalde de cut niet in het openingstoernooi van de DP World Tour in Abu Dhabi.

Luiten noteerde in de tweede ronde 72 slagen op de Yas Links en die score viel nog wel mee, maar hij maakte er zijn dramatische eerste ronde van 79 slagen (+7) op donderdag bij lange na niet mee goed. Hij belandde op de gedeelde 107e plaats en bleef ver verwijderd van de bovenste helft in het klassement.

Wil Besseling deed het niet heel veel beter. Hij had in de tweede ronde 77 slagen nodig en kwam uit op de gedeelde 85e positie met +5. Ook de Noord-Hollander is daarmee uitgeschakeld.

Daan Huizing mag zaterdag wel afslaan voor de derde ronde. Hij presteerde weliswaar matig met een tweede ronde van 76 slagen, maar door zijn degelijke eerste ronde op donderdag van 71 slagen was zijn totaalscore van +3 goed voor de gedeelde 60e plaats en die was precies genoeg om het toernooi te mogen vervolgen.

Het toernooi in Abu Dhabi is een van de toonaangevende in de DP World Tour, voorheen de Europese Tour. Het prijzengeld bedraagt 8 miljoen dollar (7 miljoen euro). De Schot Scott Jamieson is na de tweede ronde de leider met een score van 7 onder par.