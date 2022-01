Vervolgonderzoek naar misstanden triatloncentrum gestart

Het vervolgonderzoek naar vermeende sociale onveiligheid op het nationaal trainingscentrum (NTC) in Sittard in het verleden is begonnen. Bureau Unravelling uit Arnhem zal het onderzoek uitvoeren en naar verwachting eind april de bevindingen presenteren, meldt de triatlonbond (NTB) .

Het onderzoek richt zich op de verhalen die oud-triatleten begin vorig jaar naar buiten brachten en waarin zijn spraken van psychische en fysieke mishandeling op het NTC.

In november presenteerde onderzoeksbureau Fijbes al een rapport over grensoverschrijdend gedrag binnen het nationale trainingscentrum, maar dat was gericht op de huidige situatie. De alarmerende verhalen uit het verleden waren daarin niet meegenomen.

De conclusie was onder meer dat binnen het huidige topsportprogramma van de NTB onvoldoende sociale veiligheid is. In het rapport wordt gesproken over groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. De onderzoekers deden dertien aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Een van die aanbevelingen was om ook de mogelijke misstanden uit het verleden te onderzoeken. Om de onafhankelijkheid van dat onderzoek te garanderen is een begeleidingscommissie benoemd die bestaat uit Herman Ram (voorzitter), Anne Loes Kokhuis, Dolf Segaar en Helmuth Stoop. Rita van Driel, adviseur sociale veiligheid bij de NTB, zal als secretaris van de commissie fungeren.

De uitkomsten van het eerste rapport in november leidde ertoe dat het voltallige bestuur van de NTB aftrad en later ook directeur Rembert Groenman, technisch directeur Adrie Berk en hoofdcoach Louis Delahaije.