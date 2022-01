Wüst is blij als ze straks veilig in het olympisch dorp zit

Ireen Wüst geniet nog steeds van haar laatste jaar als schaatsster en kijkt uit naar haar vijfde deelname aan de Olympische Spelen. Van ontspannen naar haar laatste Spelen toewerken is momenteel echter geen sprake door de risico’s op een coronabesmetting hier in Nederland.

“Ik ben vrij relaxed dit jaar en heb heel veel zin in de Spelen”, zegt de schaatsster van Reggeborgh in een digitaal gesprek met de media. “Ik noem het een beetje het bonusjaar van mijn carrière, maar dat neemt niet weg dat ik nog heel veel drive en ambitie heb om goed te presteren op de Spelen.”

De hele situatie rondom de coronabesmettingen is volgens Wüst in deze laatste weken voor de Spelen wel heel ongemakkelijk. “Wij kunnen het ons nu niet permitteren positief te testen. Een beetje op het paranoïde af heb ik een mondkapje op en houd ik veel afstand van iedereen. Normaliter zou je voordat je naar de Spelen gaat familie en vrienden nog zien. Nu heb ik al niemand meer gezien sinds mijn terugkomst uit Salt Lake City begin december. Ergens ben ik blij als ik na de Olympische Spelen mijn sociale contacten en familie weer eens kan zien en omhelzen”, zegt Nederlands meest succesvolle olympiër (elf medailles waarvan vijf keer goud).

Vooral in de periode tot aan vertrek zijn volgens de 35-jarige schaatsster de risico’s het grootste. “Ik heb zelf het gevoel dat het hier het ergste is, omdat hier die omikronvariant heerst. Dat is echt Russisch roulette om je heen. Ik denk dat als je een dag of vijf in het olympisch dorp zit, waarbij je elke dag getest wordt en China kennende niemand in of uit kan die ook maar een kans op besmetting heeft, ik me veiliger waan. Deze dagen zie ik ze bijna vliegen, zeg maar. Van de week was iemand op de ijsbaan positief getest, dan loop je echt met een grote boog om iedereen heen.”

Ook op het ijs neemt ze zo min mogelijk risico. Wüst trainde een week geleden voor de ploegachtervolging met haar collega’s van Team Zaanlander. “Voordat we het ijs op gingen hebben we toen alle drie een sneltest gedaan.” Mochten vooraf aan de NK sprint mensen positief testen, dan gaat ze alsnog haar deelname heroverwegen.

Voordat ze op jacht gaat naar nog meer olympisch eremetaal komt Wüst dit weekend nog in actie in Thialf. “Het is de afsluiting van een trainingsblok, met twee keer een 1000 meter. Deze wedstrijden zijn geen doel op zich, maar ze passen in het ideaalplaatje om straks voor goud te gaan, dus het is belangrijk voor mij om ze te rijden.”